- Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın
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- Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın

- Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde bulunan büyük bir çarşıda yangın çıktı.

05.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:09

- Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde bulunan büyük bir çarşıda yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde yer alan ve içerisinde dükkan ile mağazaların bulunduğu bir çarşıda büyük yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ajman sivil savunma ekipleri araç sürücülerinden alternatif yolları kullanmalarını istedi. Birçok dükkanda yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu ifade edildi. Alevlere müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

- Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın

Kaynak: İHA

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