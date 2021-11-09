Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Şam'da Esed ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, başkent Şam'ı ziyaret etti.

Al Nahyan başkanlığındaki üst düzey BAE heyetinin Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile görüştüğü belirtilen haber de, taraflar arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı ifade edildi.

Böylece Al Nahyan, iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'yi ziyaret eden en üst düzey BAE yetkilisi oldu.

BAE ve Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'de iç savaşın Mart 2011'de patlak vermesiyle kesilmişti.

Bir dönem Suriye'deki muhalefete destek veren Abu Dabi yönetimi, 27 Aralık 2018'de yaklaşık 7 yıldır kapalı olan Şam Büyükelçiliğini Esed rejimi ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla aktif hale getirmişti.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed de 20 Ekim'de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşmüştü.

Haberi Kaydet