Birleşik Arap Emirlikleri: Biyoçeşitliliğin devamı devletin önceliklerinden biri

10.09.2019 20:45

Dünyada her geçen gün daha fazla hayvanın nesli tükeniyor, ormanlar yok oluyor, biyoçeşitlilik yitiriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, hayvanların korunması hususunda kanunlardan, yaşam alanları ve tropikal bahçelere kadar pek çok önlem aldı. Bu bağlamda vahşi hayvanların korunması ve biyoçeşitliliğin devamı devletin önceliklerinden biri.



Ülkede hayvanları korumak için çıkarılan yasalara ek olarak Dubai çölünde Al Marmoom Hayvan Koruma Alanı açıldı. Dubai'nin toplam yüzölçümünün yüzde 20'sini oluşturan bu park yüzlerce farklı kuş, memeli ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor. Başlangıçta sadece yerli hayvanların barındığı çölde şimdi 50'den fazla vaha var. Devlet tarafından inşa edilen su kaynakları, bölgede ekolojik dengeyi sağlıyor. Euronews.com'da Görüntüle