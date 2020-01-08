Birleşik Arap Emirlikleri Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu

08.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:52

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki hava yolu şirketi, ABD-İran gerilimi ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle Bağdat uçuşlarını askıya aldı.

Emirates ve Fly Dubai hava yolu şirketlerinden yapılan açıklamalarda, gelişmelerin yakından takip edildiği ve yolcuların güvenliği için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Fly Dubai, Irak'ın Necef ve Basra kentlerine yönelik uçuşlarının ise planlandığı gibi gerçekleştirileceğini aktardı.

Ürdün ve Bahreyn 3 Ocak'ta, Mısır da dün yaptığı açıklamalarla Bağdat'a uçak seferlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA