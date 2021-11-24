Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'ye ne kadar yatırım yapacak?

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ( Bae ) arasında yıllardır süren gerilim azalıyor.BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Dünyanın takip ettiği görüşme ekonomiye de yansıyacak. Gözler görüşme sonrası yapılacak açıklamada.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) TÜRKİYE'YE NE KADAR YATIRIM YAPACAK?

WAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı. İngilizler, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacağını yazdı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET 2021'İN İLK 6 AYINDA YÜZDE YÜZ ARTTI

Haber de ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.

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