Birleşen Kadınlar Artık Daha Güçlü

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri'nde açılan atölyelere katılan kadınlar; yerel, ulusal, uluslararası düzeyde pazarlama olanakları geliştirmek ve yeni pazarlarda söz sahibi olabilmek için Odunpazarı Belediyesi'nin desteğiyle Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'ni kurdu.

Gıda, hediyelik eşya ve konfeksiyon ürünleri üretimi ile organizasyon hizmetleri yapan kadınlar, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Garaj adında bir mağaza açtı. Orta Mahalle Mücellit Sokakta bulunan Garaj'da özel tasarım hediyelik eşya ve takı satışı yapılıyor. Garaj'ın açılışına katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'nin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'ye örnek olmalı"

Açılışta konuşan Başkan Kurt, kadınlara çalışmalarında başarılar dilerken konu ile ilgili şunları kaydetti;

"Kadının evdeki boş zamanını ekonomiye katması ciddi bir iştir. Bu hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan bir ihtiyaçtır. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak bu konuda iddialıyız. Odunpazarı'nda kadınlarımızın hepsini mutlu edebilirsek, Eskişehir'de mutlu olur. Türkiye'de mutluluk yolunda ciddi bir adım atar. Sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli özelliği, halka dokunmasıdır. Biz yaptığımız bütün çalışmaları sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmaya gayret ediyoruz, yoksa bu iş Odunpazarı Belediyesi'nin kendi bünyesinde de yapılabilirdi. Şimdiye kadar da öyle yapıldı, ama sınırlı sayıda başarı elde edildi. Şimdi, sivilleştiği ve halk sahiplendiği zaman başarılı olma şansımız daha fazla. Gördüğüm kadarıyla da kadınlarımız bu konuda iddialı. Kadınların ürettikleri de Eskişehir'de önemsenecek nitelikte ve noktada. Ben bu kooperatife katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak en büyük müşteriniz olmaya hazırız. Her türlü desteği veririz, çünkü bu bir örnektir. Türkiye'ye de örnek olsun istiyoruz. Hayırlı olsun." - ESKİŞEHİR