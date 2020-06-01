Birko faaliyetlerine kısmen başladı
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Birko faaliyetlerine kısmen başladı

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'da ara verdikleri üretimlerine bugün itibarıyla kısmi olarak yeniden başladıklarını bildirdi.

Birko faaliyetlerine kısmen başladı
01.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:25

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'da ara verdikleri üretimlerine bugün itibarıyla kısmi olarak yeniden başladıklarını bildirdi.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1 Nisan'da ara verdiğimiz üretimimize, 1 Haziran itibarıyla kısmi olarak yeniden başlanmıştır. Üretimin başlaması ile idari çalışanlarımızda normal mesai durumuna geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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