BİRİNDE 12, DİĞERİNDE 23 YOLCU... SALGINDAN ÖNCE BİN 83 YOLCUYLA SEFER YAPMIŞLARDI.
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BİRİNDE 12, DİĞERİNDE 23 YOLCU... SALGINDAN ÖNCE BİN 83 YOLCUYLA SEFER YAPMIŞLARDI. - Haberler
Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel

BİRİNDE 12, DİĞERİNDE 23 YOLCU... SALGINDAN ÖNCE BİN 83 YOLCUYLA SEFER YAPMIŞLARDI.

İstanbul'un simgelerinden vapurlar boş kaldı.

10.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:08
BİRİNDE 12, DİĞERİNDE 23 YOLCU... SALGINDAN ÖNCE BİN 83 YOLCUYLA SEFER YAPMIŞLARDI.

İstanbul'un simgelerinden vapurlar boş kaldı.

Koronavirüs önlemlerinin ardından seferlerde önemli oranda azalma yaşandı.

DHA ekibinin yolculuk yaptığı iki vapurda toplam 35 kişi yolculuk yaparken, geçen yıl aynı dönem aynı iki vapurda toplam bin 83 kişi vardı.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,  İstanbul'da toplu ulaşımdaki düşüş en çok vapurları etkiledi. Geçen yılın aynı döneminde bin 83 kişi taşıyan iki vapur, toplam 35 yolcu ile sefer yaptı.İstanbul'da koronavirüs tedbirlerinin ardından toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçilip önlemler alındı. 15 Mart'tan itibaren alınan koronavirüs önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısıyla İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 90'a yakın düştü. İstanbul'da vapurlarda da büyük boşluk var. Salgından önce 500-600 kişiyle sefer yapan vapurlarda artık 15-20 kişi yolculuk ediyor.

EN FAZLA DÜŞÜŞ YAŞANAN TOPLU TAŞIMA ARACIBoğaz'ın simgelerinden vapurlarla yolculuk etmek İstanbullular için büyük keyif. Martı ve simitle özdeşleyen şarkılara esin kaynağı olan vapurlar tenha görüntüleriyle dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart'tan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda tedbir almıştı. Seyrek oturma, yüzde 50 yolcu alma gibi tedbirlere "evde kal" çağrıları ve sokağa çıkma kısıtlamaları da eklenince toplu ulaşımda yüzde 90'lara varan azalma meydana geldi.  En fazla yolcu sayısında düşmenin ise İstanbul simgelerinden vapurlarda olduğu belirtiliyor. Geçen yıl 15 Mart'ta 22 bin 582 kişinin kullandığı vapurlara önlemlerin ilk günü olan bu yılın 15 Mart'ında ise 5 bin 607 kişi bindi. 15 Mart'tan 7 Nisan'a kadar geçen sürede ise vapurla yolculuk yapanların sayısı 38 bin 345 oldu. Aynı dönem geçen yıl ise bu sayı 438 bin 256 kişi olmuştu. Yani vapur kullananlardaki düşüş yüzde 92'yi geçti.

BİN 83 YOLCUDAN 35 YOLCUYA

En yoğunluk yaşanan hatlardan biri ise Beşiktaş-Kadıköy hattı. DHA ekibi Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan 16.45 vapuruyla yolculuk etti. İş çıkışı saatinde normalde adım atacak yer olmayan vapurdaki yolcu sayısı 12 oldu. Saat 17.15'te Kadıköy'den kalkan vapurdaki yolcu sayısı ise 23'tü. Oysa geçen yıl aynı tarihte 16.45 vapuru 530, saat 17.15 vapurunda ise 553 yolcu taşımıştı. Yani geçen yıl bin 83 yolcu taşıyan iki vapur sadece toplam 35 yolcu ile sefer yaptı. Yani yolcu düşüş oranı yaklaşık yüzde 95'i geçti.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Tarkan Simge Sağın Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın İtalya Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: BİRİNDE 12, DİĞERİNDE 23 YOLCU... SALGINDAN ÖNCE BİN 83 YOLCUYLA SEFER YAPMIŞLARDI. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 13:54:07. #1.15#
title