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Birincilik kupasını Eskişehir'e getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Birincilik kupasını Eskişehir'e getirdi

Ataçağ Koleji öğrencisi Ali Akkoca, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Judo Zafer Kupası'nda 60 kilogramda iller arası bölge birincisi oldu ve kupayı Eskişehir'e kazandırdı.

Ataçağ Koleji öğrencisi Ali Akkoca, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Judo Zafer Kupası'nda 60 kilogramda iller arası bölge birincisi oldu ve kupayı Eskişehir'e kazandırdı.

Kütahya'da düzenlenen Judo Zafer Kupası'ndaki müsabakalara Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Sakarya'dan çok sayıda sporcu katıldı. Yapılan müsabakalarda birinciliği kazanan Ali Akkoca, müsabakalara çok sıkı bir şekilde hazırlandığını, okulundan, öğretmenlerinden ve antrenörlerinden büyük destek gördüğünü ifade ederek, "Bu başarımı devam ettirmek istiyorum. Daha çok çalışacağım. Başka kupa ve madalyaları da Eskişehir'e kazandıracağım" diye konuştu.

"Sporun öğrencilerin eğitimi üzerindeki etkisi büyük"

Ali Akkoca'nın antrenörleri Ahmet Kambur, Kürşat Kambur ve İsmail Serhat Kambur da Akkoca'nın bu başarısından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Ataçağ Koleji öğretmenleri de, öğrencileri her zaman sağlıklı yaşam için spora teşvik ettiklerini, "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" anlayışı ile öğrencilerin eğitiminde spora büyük önem verdiklerini belirterek, Ali Akkoca'nın bu başarısından da büyük gurur duyduklarını belirtti.

"Bu başarı kentimizin gurur kaynağı"

Çağfen Eğitim Kurumları ve Ataçağ Koleji kurucu temsilcisi Serkan Can Zengin, Akkoca'nın başarısı hakkında konuşurken, "Bu başarı Eskişehir'e getirilen ve kazandırılan bir başarıdır. Kentimizin gururu oldu. Eskişehir'de bireysel sporlarla uğrasan çok çocuğumuz var ve bu çocuklarımızın aldığı her ulusal başarı kentimize gurur kaynağı olmaktadır" dedi. Zengin, öğrencileri her zaman bir spor dalına yönelmeye davet etti. - ESKİŞEHİR

Birincilik kupasını Eskişehir'e getirdi

Birincilik kupasını Eskişehir'e getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Birincilik kupasını Eskişehir'e getirdi - Haberler Spor
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