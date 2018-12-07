Birinci Yılında Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi Aa'ya Konuştu (2) - El

- Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi El-Cuneydi'nin sıcak içecekler sattığı el arabasıyla müşterilere satış yapması

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi El-Cuneydi ve ailesi

Fevzi El-Cuneydi ile röportaj

Fevzi El-Cuneydi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarına bakması

Dünyanın 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanıdığı ve Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi El-Cuneydi'nin yaşadıklarının üzerinden tam bir yıl geçti.

Filistinli 17 yaşındaki Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alındı.

Cuneydi'nin bir grup İsrail askeri tarafından gözaltına alınış biçiminin başta Anadolu Ajansı (AA) olmak üzere yerli ve yabancı medya tarafından dünyaya servis edilmesi, uluslararası toplumda büyük infiale yol açtı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesiyle birlikte yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinli Cuneydi, olayın 1'inci yılında AA'ya konuştu.

Cuneydi, bugün 17 yaşında bir genç ve evinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Çalışamaz durumdaki babasına, 6 kardeşine ve hasta annesine bakmak zorunda.

Cuneydi, babasının 3 yıl önce çalıştığı fabrikada geçirdiği kazayla çalışamaz duruma gelmesi üzerine okulunu yarıda bıraktı. Lise 10'uncu sınıftayken okulu bırakmak zorunda kalan Filistinli Cuneydi, hayatın zorlu meşakkatleriyle dolu serencamına çocuk yaşta atılmak zorunda kaldı.

İşgal şartlarında hayata tutunmaya çalışan Cuneydi ailesinin en büyük çocuğu Fevzi, El Halil'in Medine-i Münevvere Caddesi'nin işlek bir kavşağında el arabası üzerinde ada çayı, naneli çay ve Arap kahvesi gibi sıcak içecekler satarak evine ekmek götürmeye çalışıyor.

Karşısında AA ekibini gören Cuneydi, apar topar el arabası üzerindeki vitrinin kapısını kapattıktan sonra heyecanla ekibi yanına alarak evinin yolunu tuttu. Yüzündeki tebessümü, gözlerindeki hüznü, omuzlarındaki ağır yükü ve heyecanıyla Cuneydi, adeta bir asra yakındır kan ve gözyaşıyla hayatları yoğrulmuş işgal altındaki Filistin halkını temsil ediyor.

Evinde üşüyen elleriyle bir kez daha AA ekibini selamlayan Cuneydi, babası Muhammed El-Cuneydi ve babaannesi Fevziye El-Cuneydi'yi de yanına alarak bir yıl önce yaşadıklarını, bugünkü umutlarını, duygu ve düşüncelerini anlattı.

- Yaşadıklarım İsrail'in yüzünü bir kez daha dünyaya tanıttı

Cuneydi, 7 Aralık 2017'de gözaltına alındığı sırada çekilen fotoğrafının, İsrail'in çocuklara, tutuklulara ve tüm Filistin halkına yönelik muamelesini ortaya koyan ve İsrail'in yüzünü dünyaya bir kez daha tanıtan bir kare olduğunu söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra, İsrail askerleri tarafından şiddetli bir şekilde darp edildiğini hatırlatan Cuneydi, tüm yaşadıklarının Kudüs için olduğunu ve Kudüs'ün de İsrail'in başkenti olarak tanınmasını kabul etmediklerini belirtti.