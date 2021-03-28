Birinci Su Şurası'nın tanıtımı ve DSİ'nin yapımını tamamladığı 363 tesisin açılışı yarın törenle yapılacak
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Birinci Su Şurası'nın tanıtımı ve DSİ'nin yapımını tamamladığı 363 tesisin açılışı yarın törenle yapılacak

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Birinci Su Şurası'nın tanıtımı ve DSİ'nin yapımını tamamladığı 363 tesisin açılışı yarın törenle yapılacak

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Su Şurası'nın tanıtımı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisin hizmete alınma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla...

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Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Su Şurası'nın tanıtımı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisin hizmete alınma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde hazırlıkları Bakanlık tarafından yürütülen "1. Su Şurası"nın tanıtımı yarın yapılacak.

Bakan Pakdemirli'nin de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek program kapsamında, DSİ'nin yapımını tamamladığı 363 tesis de hizmete alınacak. Bu tesislerin milli ekonomiye yıllık katkısı 426 milyon 680 bin lira olacak.

"Tüm paydaşlarımızla su meselesi masaya yatırılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, nüfus artışı, kirlilik, iklim değişikliği ve artan küresel ısınmanın kullanılabilir su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu bildirdi.

"Su vatandır" diyerek çalışmalar yürüttüklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Suya dair her konunun etraflıca tartışılacağı ve ilgili bütün taraflarla müzakere edilerek, su kaynaklarının daha verimli kullanabilmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin ele alınacağı '1. Su Şurası'nı gerçekleştireceğiz. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Su Şurası'nda kısa, orta ve uzun dönem suyla ilgili stratejiler belirlenecek ve tüm paydaşlarımızla su meselesi masaya yatırılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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