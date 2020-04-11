Birinci sınıf öğrencisi Miray'dan örnek olacak 23 Nisan paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sonra birinci sınıf öğrencisi Eylül Miray Erdoğan da çektiği bir videoyla, evde 23 Nisan kutlamasına destek oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sonra birinci sınıf öğrencisi Eylül Miray Erdoğan da çektiği bir videoyla, evde 23 Nisan kutlamasına destek oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de birçok organizasyon ve kutlama ertelendi veya iptal edildi. Cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı da salgın dolayısıyla iptal edilen organizasyonlar arasında yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta yaptığı açıklamalarda bu bayramın tüm coşkusuyla kutlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili Bakan Selçuk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bu 23 Nisan, çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" diyerek öğretmenlerin velilerle irtibata geçmesini ve öğrencilerin evlerini uygun şekilde süslemesi gerektiğini açıkladı.

Ailesinin destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kamera karşısına geçen birinci sınıf öğrencisi Eylül Miray Erdoğan, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir mesaj kaydetti. Kutlamaların evden de olabileceğini vurgulayan minik Miray, "23 Nisan, meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kutlama etkinliği kapsamında bütün ülkemizi, 23 Nisan akşamı saat 20.00'de bayraklarımızla birlikte herkesi balkonlarda bekliyoruz. Hadi Türkiye'm haydi, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya duyuralım. Hep birlikte 23 Nisan'ı evde kutlayalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA