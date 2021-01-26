Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı
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Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı

26.01.2021 07:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 07:59
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 43 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 43 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar ile Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Mülkiye Müfettişi Ferhat Sinanoğlu, Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Ayşe Şeyda Çağlar, Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Gökhan Zengin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Keskin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Mülkiye Müfettişi Murat Uz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Türköz, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Ortaköy Kaymakamı Rasim Belge, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Dündar, Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Kadınhanı Kaymakamı Osman Güven, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İznik Kaymakamı Recai Karal, Mülkiye Müfettişi Mutlu Akyol, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Pektaş, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin 30 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Ayrıca Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ile İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli 30 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler arasında yer aldı.

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi de 30 Kasım 2018'den geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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