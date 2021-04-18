BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Güler Teke (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'da, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Güler Teke (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar merkez Cumhuriyet Mahallesi Tuana Apartmanı'nda meydana geldi. Güler Teke; kızı, yatalak damadı ve torunuyla oturduğu apartmanın 1'inci katındaki evlerinin penceresinden iddiaya göre, dengesini kaybederek düştü. 6 metre yükseklikten beton zemine düşen Teke, ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güler Teke, götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BÜYÜK İHTİMALLE DÜŞMÜŞ'

Öte yandan, olay yerine polis ekipleriyle gelen Güler Teke'nin oğlu İbrahim Teke, gazetecilerin sorusu üzerine, Ben de bilmiyorum. Anlattıklarına göre camdan düştü mü, artık ne oldu bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle düşmüş ya da oradan atmış kendini dedi.

BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 22:39:32. #1.16#

title