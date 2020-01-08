08.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci İnönü Zaferi, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin azim ve kararlılığıyla her aşamasında önemli başarılar elde edilen İstiklal Mücadelemizin ilk aşamalarından biridir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Batı Cephesi'nde kazanılan ilk zafer olma özelliğine sahip Birinci İnönü Zaferi'nin, halkın kararlılığını, mücadele ve dayanma gücünü arttırdığını, büyük zafere yürünen yolda moral kaynağı olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birinci İnönü Zaferi, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin azim ve kararlılığıyla her aşamasında önemli başarılar elde edilen İstiklal Mücadelemizin ilk aşamalarından biridir. Genç nesillerin, mukaddes vatanımızın ne kadar çetin mücadeleler neticesinde bizlere emanet edildiğinin idraki içinde bu eşsiz mirasa sahip çıkacaklarına ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA