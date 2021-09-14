Birinci Ek Yerleştirme Döneminde Çankaya Üniversitemizi Tercih Etmek İsteyen Aday Öğrencilerimizin Dikkatine
Araştırma MerkezleriBirinci Ek Yerleştirme Döneminde Çankaya Üniversitemizi Tercih Etmek İsteyen Aday Öğrencilerimizin DikkatineYKS-2021 kayıtlarının sona ermesiyle birlikte Üniversitemizde ek tercih yapılabilecek, açık kontenjanı bulunan lisans bölümleri ve ön lisans programları belli olmuştur.
Araştırma Merkezleri
Birinci Ek Yerleştirme Döneminde Çankaya Üniversitemizi Tercih Etmek İsteyen Aday Öğrencilerimizin Dikkatine
YKS-2021 kayıtlarının sona ermesiyle birlikte Üniversitemizde ek tercih yapılabilecek, açık kontenjanı bulunan lisans bölümleri ve ön lisans programları belli olmuştur. Detaylı bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
Açık kontenjanı bulunan bölüm ve programlarımızın web sayfalarına aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
İngiliz Dili ve Edebiyatı http://ell. cankaya. edu. tr/
Matematik http://math. cankaya. edu. tr/
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık http://mtb. cankaya. edu. tr/
Psikoloji http://psy. cankaya. edu. tr/
Hukuk Fakültesi http://hukuk. cankaya. edu. tr/
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık http://hir. cankaya. edu. tr/
İktisat http://iktisat. cankaya. edu. tr/
İşletme http://man. cankaya. edu. tr/
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler http://sbu. cankaya. edu. tr/
Uluslararası Ticaret ve Finansman http://intt. cankaya. edu. tr/
İç Mimarlık http://inar. cankaya. edu. tr/
Mimarlık http://arch. cankaya. edu. tr/
Şehir ve Bölge Planlama http://crp. cankaya. edu. tr/
Bilgisayar Mühendisliği https://ceng. cankaya. edu. tr/tr/
Elektrik-Elektronik Mühendisliği http://www. eee. cankaya. edu. tr/
İnşaat Mühendisliği http://ce. cankaya. edu. tr/
Makine Mühendisliği http://me. cankaya. edu. tr/
Yazılım Mühendisliği http://www. yazilim. cankaya. edu. tr/
Adalet http://adalet. cankaya. edu. tr/
Bilgisayar Programcılığı http://myo. cankaya. edu. tr/bilgisayar-programciligi/
Dış Ticaret http://myo. cankaya. edu. tr/dis-ticaret-programi/
Duyuru Ekleme Tarihi : 14. 09. 2021 10: 10