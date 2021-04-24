Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit edilen Hüseyin Kaptan için şehitlik ve anıt yapıldı

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915'te ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şehitlik ve anıt inşa edildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915'te ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şehitlik ve anıt inşa edildi.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seymen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan şehitlik ve anıt için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Yasin Özlü, doğup büyüdüğü Başiskele'nin her taşına ve toprağına değer verdiklerini vurgulayarak, ilçenin değerlerini geleceğe taşımanın önemine değindi.

Başiskele'nin tarihinde nice kahramanlar, zaferler ve güzel anılar bulunduğunu aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Ancak bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır. Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında kendilerine sunulmuş olan özgürlük ortamında huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır. Bu katliamlardan birisi de Birinci Dünya Savaşı sırasında Bahçecik-Seymen yolu Yeniköy Sapağı üzerinde yaşanmıştır. Seymen'de kayıkçılık yapan Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi, ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edilmiştir. Şehitlerimiz için daha sonra Damlar mevkisinde bir mezarlık yapılmıştır. Zamanla tahrip olan bu mezarlık yerine Başiskele Belediyesi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir anıt ve şehitlik yaptık."

Özlü, Milli Mücadele döneminde ve daha sonrasında şehit edilen bütün Kocaelili hemşehrilerinin hatırasını yaşatacaklarını vurgulayarak, vatan, millet, bayrak uğrunda şehit olanları saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törene, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve şehit yakınları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay