Birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 81 ilde yüzde 65'i geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının Gümüşhane'de de yüzde 65'in üstüne çıkmasıyla Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda turuncu il kalmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının Gümüşhane'de de yüzde 65'in üstüne çıkmasıyla Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda turuncu il kalmadığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Haritada birinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...
Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti