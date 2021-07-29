İstanbul'un aşı tablosu rengi sarı oldu

İstanbul'un aşı tablosu rengi sarı oldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "1.doz aşıda yüzde 65'i geçtik, böylece aşı tablomuzun rengi sarı oldu" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "İstanbul'umuzda 1.doz aşıda yüzde 65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi SARI oldu.