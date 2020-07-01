Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
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Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandıOSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

01.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:44

Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Domuztepe mevkiinde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığına yönelik bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen bölgeye düzenlediği operasyonla M.K.B. ile E.A.'yı, tescilli birinci derece sit alanında bulunan Eski Roma ve Yeni Bizans dönemine ait kilise taban mozaiğinin yaklaşık 4 metrekarelik bölümünü açtıkları sırada suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Müze Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme başlatılırken, gözaltına alınan definecilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

Manşet

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