Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısöğütlü köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında 2 jeneratör, 3 hilti, 60 metre kablo, 5 kırıcı uç, 4 delici uç, balyoz, 3 kazma, 3 kürek, mala, manivela, falçata, su termosu, kova, seyyar lamba, 20 metre halat, 4 bakır çubuk ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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