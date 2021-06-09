Birinci derece sit alanında define ararken jandarmaya yakalandılar
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Birinci derece sit alanında define ararken jandarmaya yakalandılar

Birinci derece sit alanında define ararken jandarmaya yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı şahısların tarihi eser kaçakçılığı amacıyla define arayacakları istihbaratı aldı. Şüpheli şahıs ve araçlar Jandarma KOM ekipleri tarafından takibe alındı. Seyitgazi ilçesi Bardakçı mahallesi Eşenkaya mevkiinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde define arayan A.K.H., S.M. ve Y.C. suçüstü yakalandı.

Jandarma KOM Şube ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin kazıda kullandıkları belirlenen 2 adet dedektör ve 2 adet kazma muhafaza altına alındı. Şüpheliler A.K.H., S.M. ve Y.C. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. C. Savcılığı'nın talimatıyla ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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