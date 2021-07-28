Birinci çeyrekte 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı
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Birinci çeyrekte 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı

Birinci çeyrekte 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı.

Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı 1'inci Çeyrek (Ocak-Mart) Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 artarak 8 milyon 309 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 36 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 6 MİLYAR 78 MİLYON 732 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 49,7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 95,8'ini 5 milyar 825 milyon 164 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,2'sini ise 253 milyon 568 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 732 TL oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 362,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, yüzde 136,8 ile konaklama harcamalarında ve yüzde 119,3 ile sağlık harcamalarında oldu.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 66,8 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 15,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 7,4 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 50 milyon 258 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 56 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 3 milyon 682 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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