Birinci Çelebi Buluşması İstanbul'da Gerçekleştirildi

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Habermetre) - Genel Müdürlüğümüz, MÜSDAV (Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı) ve Önder İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Sınırları Aşan Program" Çelebi Programı Büyük Çamlıca Camii'nde yapıldı. Programa Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atalay, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Çelebi projesi; ülkemizin ihtiyacı olan yabancı dil becerisine sahip, imam hatip ruhuna uygun, Mevlana'nın ifadesi gibi bir ayağı kendi medeniyetinde; öz değerlerine hakim, diğer ayağı başka medeniyetlerde onları tanıyan, ötekileştirmeyen, İslam coğrafyasını iyi bilen geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. İlk defa 2020 yılında 3 farklı ildeki 9 okulda 251 öğrenci ile faaliyetlerine başlayan Çelebi Programı, 2021-2022 döneminde okul sayısı 11'e yükselirken öğrenci sayısı da 490'a yükseldi. Programa Almanca, İspanyolca, Japonca, Çince, Fransızca, Farsça, Rusça dillerinde hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerimizde eğitim alan gönüllü öğrencilerimiz katılıyor.

İki gün süren Çelebi Büyük Buluşması öğrencilerimizin İstanbul gezisi, boğaz turu ve Ayasofya Cami-i Şerif'i ziyareti ile son buldu.

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