Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta

16.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:51

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor. A Grubunda ilk iki sırada yer alan Başakpınar Belediyespor ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.



A Grubu Maç Sonuçları



Amarat Gençlikspor 0-2 Başakpınar Belediyespor



Kayseri Yavuzspor 2-1 Esentepe spor



Argıncık spor 0-2 Yeni Esenspor



Yerköyspor 1-0 Güneşspor



Büyüleyen spor 1-4 Erciyes Reşadiye Gençlikspor



B Grubu Maç Sonuçları



Kayserigücü FK 2-2 Sanayi Esnafspor



Argıncık Esnafspor 0-2 Tomarza Belediyespor



Makfitspor 0-2 Kayseri OSB Atletikspor



Palasspor 1-2 Kafkasspor



Akkışla Gençlikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA