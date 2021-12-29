"Birimiz Güvende Değilsek Hiçbirimiz Güvende Değiliz"

Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi tarafından "Covid - 19 Aşıları, Kliniği ve Tanı Yöntemleri" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. 28 Aralık Salı günü Rektörlük Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Tıp Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Emel Uzunoğlu katıldı.

"Türkiye Genelinde Vakaların En Yoğun Olduğu Bölge Doğu Karadeniz Bölgesi"

Konferansta ilk olarak söz alan ve bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, 2020 yılının başında hayatımıza giren Covid - 19'un ilk başladığı günden itibaren nasıl yayıldığını ve geçirdiği aşamaları anlattı. Virus bulaşından korunmak için maske, sosyal mesafe, izolasyon ve aşı uyarısında bulunan Yetkin, " Türkiye'ye 2020'nin başında gelen COVID-19 ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi yaratmıştır. Covid - 19'un deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığı düşüncesi hakim olsa da hala tam olarak nereden ortaya çıktığı bilinmemektedir. Dünya üzerindeki bütün ülkeler Covid- 19 ile hala savaşmaktadır. Türkiye genelinde 28 Aralık 2021 tarihi itibari ile vakaların en yoğun olduğu bölge Doğu Karadeniz Bölgesi'dir. " ifadelerini kullandı.

"Sars COV2 Laboratuvar Virüsü Değildir"

Sonrasında söz alan Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, Sars COV2 virüsünün bir laboratuvar virüsü olmadığını yapılan çalışmaların sonuçlarının da bu yönde olduğunu belirtti. Sars CoV2'nin vücutta tutunma gücünün diğer virüslere oranla daha güçlü olduğunu ifade eden Uzunoğlu, antikor test sonuçlarının önemli olmadığını çıkan sonuçların ne anlama geldiğinin bilinmediğini bu yüzden maske, sosyal mesafe ve aşı korunmalarına dikkatle devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Birimiz Güvende Değilsek Hiçbirimiz Güvende Değiliz"

Konferansta son olarak söz alan KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı noktasında Türkiye'nin bulunduğu durumun güzel olduğunu belirtirken birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz diyerek aynı hassasiyetin yoksul ülkelere gösterilmediği sürece varyantların devam edeceğini belirtti. Aşının önemine vurgu yapan Özlü, aşı hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltti. Birçok aşı olduğunu ve hepsinin etkili, güvenli olduğunu aktardı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, tüm aşıların korunma oranlarının güçlü olduğunu belirterek maske, sosyal mesafe ve aşının virüsü engellemede olmazsa olmaz önlemler olduğunu vurguladı.

Konferans öğrencilerle gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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