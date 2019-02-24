Birilerinin PKK'nın, Deaş'ın Desteğine İhtiyacı Olabilir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Birilerinin PKK'nın, DEAŞ'ın desteğine ihtiyacı olabilir. Birileri 'Biz sırtımızı şu terör örgütüne dayadık' diye sevinebilir. Birileri Fetullahçı Terör Örgütü ile yanaşık düzen kurabilir, birilerinin ihtiyacı bu olabilir. Bizim elimizin tersiyle ittiğimiz ve mücadele ettiğimiz şeyler bunlar. Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var o da sizin vereceğiniz destek. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok." dedi.

Çelik, Adana'nın Karataş ilçesinde MHP'nin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Necip Topuz'un seçim bürosunu ziyaret etti.

Ömer Çelik burada yaptığı konuşmada, karşılarındaki ittifakın Türkiye ile ilgili bir projesi ve yaklaşımının bulunmadığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmamasını ve Cumhur İttifakı'nın zayıflamasını istediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC'nin çıkarları için doğal gaz araması yapıldığını hatırlatan Çelik, Yunanlılardan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin tezlerine karşı ilk sesin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinden geldiğini aktardı.

Sandıklardan Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkarılması gerektiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Bakın ülkemizin güneyinde bir terör devletçiği kurmak istediler. Bunlara Fırat Kalkanı Harekatı ile cevap verdik. Ülkemize bir sürü ekonomik saldırılarda bulundular, günlerce ABD'nin en önemli siyasetçileri Türkiye'ye ekonomik saldırıdan bahsettiler, Türkiye'deki ekonomik düzeni yıkmaktan bahsettiler. Bunlara sizlerin bu birlik beraberliğiyle, Türkiye'nin iyi yönetilmesiyle cevap verdik. Eğer bu birlik beraberlik, bu istikrar, birliğimiz, dirliğimiz olmasaydı, başkalarına yaptıklarını bize de yaparlar. Ama geçmişte bunları yapıyorlardı. Bugün karşılarında hesap edemedikleri bir şey var. O da sizin salon salon, meydan meydan bu birliğiniz ve dirliğinizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışında "diktatör" denildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, bu milletin değil de onların hoşuna gidecek bir şey yapsaydı onu öveceklerdi ama bu olmadığı için ona diktatör diyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde diktatörler var. Diktatörlerin temel özelliği, onlar halktan korkarlar, halklarına karşı tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanırlar. Ama 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı, Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Hep beraber bu millet tankın, topun tüfeğin üstüne yürüdü. Bunlar ülkemizi işgal etmek isterken tam tersine tarihin en büyük dersini aldılar."

Çelik, 31 Mart'a kadar kapı kapı gezilmesi, Karataş'taki herkesin ikna edilmesi, ilçede Adana'nın her tarafına örnek olacak bir rekor kırılması gerektiğini söyledi.

Adana'nın her tarafında "sandıkların patlatılması" isteyen Çelik, "31 Mart gecesi televizyonlar Türkiye haritasını gösterecek. Türkiye haritası Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyandığı zaman, Türkiye tökezlesin, Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrarsızlık olsun isteyenler üzülecekler. 'Cumhur İttifakı mağlup olsun' diyenler üzülecekler. Umudu Türkiye olanlar, Türkiye'yi sevenler, mazlum coğrafyadakiler sevinecek." ifadelerini kullandı.

Çelik, yapılan işin sadece bir belediye başkanını seçmek için oy atmak olmadığını belirtti.

"Türkiye'nin önü açıktır, karamsarlığa gerek yok"

Türkiye'nin önünün açık olduğunun altını çizen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugün Türkiye ile ilgili kara propaganda yapanlar, 'Türkiye şöyle kötü olacak, böyle kötü olacak' diyenler, Türkiye'nin önü kapalı diyenler 31 Mart'ta büyük bir zafer ilan ettiğimiz zaman Türkiye'ye gelmek için ilk randevuyu isteyenler olacak. Türkiye'nin önü açıktır, karamsarlığa gerek yok." dedi.

"Biz bugüne kadar ne krizler hallettik, bundan sonrakileri de çok kolay bir şekilde çözeriz" değerlendirmesinde bulunan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye'nin ekonomisini büyütürüz, hem Türkiye'nin siyasi istikrarını güçlendiririz hem terörle mücadele ederiz, hem PKK'sına hem DEAŞ'ına hep beraber ders vermeye devam ederiz. Birilerinin PKK'nın, DEAŞ'ın desteğine ihtiyacı olabilir. Birileri 'Biz sırtımızı şu terör örgütüne dayadık' diye sevinebilir. Birileri Fetullahçı Terör Örgütü ile yanaşık düzen kurabilir, birilerinin ihtiyacı bu olabilir. Bizim elimizin tersiyle ittiğimiz ve mücadele ettiğimiz şeyler bunlar. Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var o da sizin vereceğiniz destek. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Siz bu desteği verdiğiniz müddetçe terörle mücadele ederiz. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne yan gözle bakana gereken dersi veririz. Dünyanın neresinde olursa olsun milletimizin çıkarlarına karşı iş yapanlara gereken dersi veririz, bu ülkenin bütünlüğünü koruruz. Bu ülkenin çocukları için çok daha iyi bir geleceği inşa ederiz. Türkiye'nin siyasi istikrarını güçlendiririz, ekonomisini büyütmeye devam ederiz, yeter ki siz bu desteği vermeye devam edin, birliğinizle, dirliğinizle salon salon, meydan meydan bu gücü arttırın."

Atılan bir oyun hem Karataş'ta hem Adana'da hem Türkiye'de hem de dünyada kendilerine umut bağlayanların gözünde çok şeyi değiştireceğinin altını çizen Çelik, dünyaya söyleyecek sözlerinin olduğunu aktardı.

Çelik, seçim bürosundaki konuşmasının ardından Karataş ilçesinde esnafı ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Necip Topuz'a destek istedi.

Çelik, bir kıraathaneye de giderek buradakilerle sohbet edip çay içti.

Kaynak: AA