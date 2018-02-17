Birileri Ülkemizdeki Zengin Mirasın Üzerini Örtmekte"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki birileri bu zengin mirasın üzerini örtmekle, tahrip etmekle, hatta kimi ruhu çoraklaşmışlar da gördüğümüz gibi aşağılamakla meşgul" dedi.

Eskişehir'e gelerek AK Parti 6'ıncı Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Odunpazarı Modern Müze'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana temel atma törenlerine katılmadığını ifade ederek, "Başbakanlığım döneminden beri prensip olarak temel atma törenlerine iştirak eden bir insan değilim. Sadece açılış törenlerine katılıyorum. Çünkü temel atmaların bizim geçmişimizde biliyorsunuz çok garip bazı tecellileri olmuştur. Temeller atılmıştır, atıldığı yerde kalmıştır. Dedik ki biz öyle yapmayacağız. Biz temeli arkadaşlar atsın, bizde açılışlara gidelim. Tabi bunun istisnaları da olmuyor değil, istisnaları da oluyor. İşte bugün de böyle bir istisna vesilesi ile bir aradayız. Gençlik yıllarımdan beri ülkemizin en önemli kültür insanlarından biri olarak gördüğüm Nabi Avcı hocamızın özellikle teşvikleriyle hayata geçirildiğini bildiğim bu müzenin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müzeyi Eskişehir'e kazandıracak olan Polimeks Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca ve Cem Siyahi'ye özellikle kültür ve sanat alanında bu katkı sebebiyle milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizde özel müzecilik maalesef olması gerektiği yerde değildir. Bu bakımdan Eskişehir'de inşaatı ve içine yerleştirilecek objeleri ile, eserleri ile yaklaşık 30 milyon dolarlık bir maliyetle böyle eserin ortaya çıkıyor olmasına büyük önem veriyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müzelerin sayısı bir ara 30 milyona yaklaşmıştı. Bu sayı son yıllarda turizm sektörünün yaşamış olduğu sıkıntı dönem sebebiyle 20 milyona geriledi. İnşallah bu yıldan itibaren yeniden 30 milyonun üzerine doğru bir yükseliş yaşanacağına inanıyorum. Özel müzelerimizin ziyaretçi sayıları ile ilgili bir istatistik olmamakla birlikte, arzu ettiğimiz rakamın gerisinde olduğu aşikardır. Polimeks'in kurduğu ve temelini atacağımız müzemiz sahip olduğu diğer unsurlarla özel müzecilik alanında yeni bir çığır, hatta bir çekim alanı oluşturacağımızı ve buradaki bazı dostlar var. İnanıyorum ki onlar da buradan ilham alacaklar" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜR VE SANATI İLK SIRALARA YERLEŞTİRMEKTE ASLA TEREDDÜT ETMEM"

Kültür ve sanatı ilk sıralara yetiştirmekte asla tereddüt etmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adımların atılması ve çoğalması hakikatten ülkemiz için çok çok farklı bir gelişime de vesile olacaktır. Sadece kapısına kadar gelen insanları kabul eden değil, onları buraya gelmeye teşvik eden bir anlayışla kurulduğunu gördüğüm bu müze, benzer yeni eserlerin ortaya çıkması için de ilham kaynağı olacaktır. Eskişehir hem tarihi misyonu, hem bugünkü potansiyeli hem de geleceği konusunda verdiği umutla böyle bir eser için en isabetli seçimdir. Eskişehir'in idarecileri ve halkıyla yapılacak esere sahip çıkarak bu konuda atılacak adımlara teşvik edileceğini düşünüyorum. Değerli dostlar ülkelerin ve toplumların gücü neyle ölçülür diye sorulursa, burada benim altını çizerek ortaya koyacağım tespit şudur. Kültür ve sanatı ilk sıralara yerleştirmekte asla tereddüt etmem. Birinci sıra budur. Bugün küresel güç olarak gördüğümüz ülkelere baktığımızda onları günlük hayatımızın her alanında asıl karşımıza çıkanların kültür ve sanat ürünleri olduğunu görürüz" açıklamalarında bulundu.

"HER TÜRLÜ TARİHİ ZENGİNLİĞE SAHİP OLUP DA BUNU SERGİLEYEMEMEK ANLAŞILABİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR"

"Bizim kültür ve sanat konusunda eksiğimizin olmadığına, tam tersine göz kamaştırıcı bir zenginliğe sahip olduğumuza da inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim kültür ve sanat konusunda eksiğimizin olmadığına, tam tersine göz kamaştırıcı bir zenginliğe sahip olduğumuza da inanıyorum. Bizim sıkıntımız elimizdeki bu büyük hazineyi değerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamayışımızdır. Bir kaç yüzyıl tarihinden dünya kültür ve sanat piyasasını ele geçirecek kadar malzeme üretenleri görünce, bu konudaki ihmalimizin ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. İnsanlığın ilk yerleşim yerinden başlayarak, her türlü tarihi zenginliğe sahip olup da bunu sergileyememek anlaşılabilir bir durum değildir. Sözlü ve yazılı edebiyatımızdan müziğimize kadar kültürümüzün çeşitliliği, göz alıcılığı karşısında hayran olmayan kimseyi görmedim. Ama ülkemizdeki birileri bu zengin mirası üzerini örtmekle, tahrip etmekle, hatta kimi ruhu çoraklaşmışlarda gördüğümüz gibi aşağılamakla meşgul. Kimlik bilgileri bize özellikle hakimken zihni ve gönlü başka kültürlerin kontrolüne geçmiş bir nesille hiçbir hedefimize ulaşamayız. Bunun için önümüzdeki dönemde eğitimi ve kültürü önceliklerimizin en üst sıralarına çıkartmakta kararlıyız. Aksi taktirde geleceğimizin tehdit altına gireceğini biliyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' derken işte bunu ifade ediyor. Öyleyse biz bu damarlardan yoksun olarak bu geleceğe yürüyemeyiz. Büyük ve güçlü devlet ve millet olmamamızın şartı hayat damarlarımızın hepsini de canlı tutmaktan geçiyor. Bu bakımdan kültüre ve sanata yapılan her yatırım bizi heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bugün temelini atacağımız bu sanat müzesinin Eskişehir'in özgün kültür mirasından aldığı ilhamla yeni dönemde hedefimize ulaşma konusunda bize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hele hele, Odunpazarı ilçesinde adeta tasarımının odun ağırlıklı olarak yapılıyor olması da tabi bu işe ayrı bir zenginlik katacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından temelin atılacağı alana geçti. Nabi Avcı ile birlikte Arapça 'Vav' harfini tabloya işleyen Erdoğan, ardından temelin başlangıcı için domino taşı şeklinde yapılmış düzeneği harekete geçirerek projeyi başlattı. Daha sonra temel atılan alanda vatandaşa seslenerek Odunpazarına sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

(Burak Tekin - Kadir Arslan - Murathan Yıldırım - Barış Gençyılmaz/İHA)