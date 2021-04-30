"Biriktirme Sen de Paylaş" yüzleri güldürüyor
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"Biriktirme Sen de Paylaş" yüzleri güldürüyor

'Biriktirme Sen de Paylaş' yüzleri güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın ihtiyaç sahip ailelerin yaşam kalitesini yükseklere taşımak amacıyla "Biriktirme Sen de Paylaş" sloganıyla başlattığı toplumsal dayanışma çağrılarına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İlkadım Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünü bünyesinde çalışmalarına devam Kadın Koordinasyon Merkezi "Hayır Çarşısı" hayırseverlerden teslim aldığı sıfır veya ikici el kullanılabilir eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlar 444 55 01 hattından dahili (1055-56) numaralı telefonu arayarak kardeşlik köprüsünün bir parçası oluyor.

Bir yılı aşkın süreyle devam eden pandemi mücadelesinde İlkadım ilçesinde her alanda ilçe halkının yanında olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biriktirme Sen de Paylaş' kampanyası ile toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini ilçede devam ettiriyor. Hayırseverlerin bağış yaptığı ikinci el eşyaları Hayır Çarşısı'nda tamir, bakım ve onarım ile yepyeni bir hale getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Aralarında ikinci el ya da sıfır beyaz eşyadan koltuk takımına, elektronik eşyadan mobilyaya kadar çok sayıda eşyayı hayırseverlerin evinden alarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar taşıyan ekipler nakliye hizmetini ücretsiz karşılıyor" dedi.

"Onların mutluluğu her şeye değiyor"

Sosyal belediyecilik anlamında örnek bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugüne kadar ilçemizin farklı mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize eşya, ekmek kuponu, alışveriş kartı gibi rencide olmadan rencide etmede yardımı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Onların mutluluğu bizim için her şeye değiyor. Bundan sonra da yardımlarımızı her gecen gün büyüterek vatandaşlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

'Biriktirme Sen de Paylaş' yüzleri güldürüyor
'Biriktirme Sen de Paylaş' yüzleri güldürüyor
'Biriktirme Sen de Paylaş' yüzleri güldürüyor
'Biriktirme Sen de Paylaş' yüzleri güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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