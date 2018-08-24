Biriktirdiği Paralarla Kurbanını Kesti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden bir kişi biriktirdiği paralar ile kurbanını kesti. 77 yaşındaki Vahit Köse gençlere para biriktirin nasihati yaptı.

Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesinde ikamet eden 77 yaşındaki Vahit Köse, emekli olduktan sonra artan paralarını ilaç kutularına atarak toplamda bin 200 TL para biriktirdi. Devlet tarafından verilen emekli ikramiyesi ile biriktirdiği paraları birleştiren Köse, kurbanını kesti. 77 yaşındaki Köse, gençlere nasihat'ta bulunarak para biriktirmelerini söyledi. Torunu Emrullah Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim de birikim yaptığından haberimiz yoktu. Bir gün ilaç vermek için ilaç kutularına baktığımda bozuk paraları görünce kutuları kumbara yaptığını fark ettik. İnşallah gençlere örnek olur" dedi.

"Gençlerimiz para biriktirsin"

77 yaşındaki Vahit Köse yaptığı açıklamada, "Ben bu para biriktirme işine bir kaç sene önce denedim fakat nasip olmadı. Daha sonra biraz devletin yardımı ile kendim biriktirdiğim paralar ilen bu sene kurbanımı kestim. Bir kaç senedir kesemiyorum kurbanımı. O amaçla para biriktirdim. Gençlerimiz özellikle para biriktirsinler. Sigara veya başka yerlere paralarını harcayacağına kumbaraya atsınlar. Paralarını her gün kumbaraya atarlarsa para birikir. İleriki zamanlarda bu paralar yardımcı olur onlara. Ben bin 200 TL kendim biriktirmiştim, devlet aldığım para ile birleştirip kurbanımı kestim Allah'ım kabul etsin. Gençler biriktirse paralarını evlenebilirler. İsterim ki bunu bütün gençler yapsınlar. Paraları biriktirdiğim kutular duruyor. Seneye kadar bu senenin parasından daha fazlasını biriktireceğim" diye konuştu. - SAKARYA