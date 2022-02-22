Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Ömer isimli bir çocuk, biriktirdiği harçlıklarını Türk Kızılay Çorlu Şubesine bağışladı.

Bağışçılarının desteği ile birçok sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kampanyalarında yaraları saran Türk Kızılay Çorlu Şubesi'ne bir bağış da ilçede yaşayan Ömer isimli bir öğrenciden geldi. Türk Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, yaptığı açıklamada "Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak okul harçlıklarını biriktirerek Kızılayımıza bağış yapan Ömer oğlumuza ve onu yetiştiren ailesine teşekkür ederiz" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel