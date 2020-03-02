Birikim Okullarında "Okuma bayramı şöleni" yapıldı

02.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:30

Bornova Birikim Okullarında 1. sınıflarına yönelik "Okuma bayramı şöleni" yapıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, okuma sürecini atlatan öğrenciler şölende hünerlerini ailelerine ve öğretmenlerine sergiledi.

1-A ve 1-B sınıfından oluşan koro, şarkılar söyledi, ritim grubu şov gösterisi sundu.

Minik öğrenciler, "Değerlerimiz", "Sahabiler" ve "Peygamberler" gösterileri de gerçekleştirdi.

İngilizce ve cimnastik gösterileri de yapan öğrencilere madalya verildi.

Sınıf ve branş öğretmenlerine plaket takdim edildi.

Kaynak: AA