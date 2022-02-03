BİRİKEN KARDAN PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

ISPARTA (DHA) - ISPARTA Davraz mahallesindeki Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı, biriken kardan dolayı çöktü.

Davraz mahallesindeki Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı, öğle saatlerinde biriken karın ağırlığından çöktü. Pazar yerinde park halindeki araçlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi sevk edildi. Halıkent mahallesindeki kapalı pazar yerinin çatısının çökme ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı. Valilik, saat 19.00'a kadar Isparta Otogarı'ndan otobüs çıkışını kar yağışı nedeniyle yasakladı.