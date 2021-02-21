Biriken borçları hayırseverlerin desteğiyle kapatan gençler, borçluları sevindiriyor

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Elazığ'da bir grup genç, hayırseverlerin sunduğu destekle vatandaşların biriken borçlarını ödüyor.

İki yıl önce bir araya gelen, esnaf, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 25 genç, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan, "zimem defteri" geleneği ile dar gelirli ailelerin esnafa olan borcunu ödemek için hayırseverlerle iletişime geçti.

İlde yürüttükleri hizmetlerle "gönül elçileri" olarak tanınan gençler ihtiyaç sahibi ailelerin yoğunlukla yaşadığı mahallelere giderek, muhtar ve esnafla görüştü.

Gönüllü gençler bu görüşmeler neticesinde hayırseverlerin katkısıyla vatandaşların biriken kira ile kasap, bakkal ve fırına olan borçlarını ödüyor, onlara gıda desteği de sunuyor.

Bu iyilik hareketinde hayırseverler ile aileler arasında köprü olan gençler sayesinde, sadece bir yılda ödenen borçlar 100 bin liraya ulaştı.

"Hem aileler hem hayırseverler mutlu oluyor"

Gençlerden Musap Tanyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü arkadaşları ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Devletin vatandaşlara gereken yardımı yaptığını ancak gençler olarak bu yardıma bir nebze olsun katkı sunmak istediklerini ifade eden Tanyıldızı, "Gönüllü gençler olarak hayır sahibi ile hayrı kabul edenler arasında köprü vazifesi görüyoruz. Ne hayrı yapan kime hayır yaptığını biliyor ne de hayrı kabul eden kimden hayır geldiğini biliyor." dedi.

Tanyıldızı, hayırseverlerin emanet ettiği para, gıda, kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, ilde geçen yıl yaşanan depremden sonra çalışmalara daha çok ağırlık verdiklerini aktardı.

Hayırseverlerin bu çalışmada kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Tanyıldızı, "Bu sayede hem ailelerimiz mutlu oluyor hem de hayırseverler ailelerin ihtiyaçlarını giderdikleri için mutlu oluyor. Biz de bu işte köprü olduğumuz için mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Tanyıldızı, "Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bu çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ailelerimizin gönüllerine dokunuyoruz"

Murat Durmaz yaşadığı mahallesindeki iyilik hareketini görünce bu çalışmaya katıldığını söyledi.

Bu tür hayır işlerinde yer almanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Durmaz, bu çalışma ile herkesi iyilik yapmaya da teşvik etmiş olduklarını kaydetti.

Durmaz, "Bu iyilik ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin gönüllerine dokunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Aileler borçlarının olmadığını görünce mutlu oluyor"

Bakkal dükkanı işleten Fethi Orhan, gençlerin ihtiyaç sahibi aileleri sorup, borçlarını ödediğini belirterek, "Ailelerin her türlü ihtiyacına koşuyorlar. Allah razı olsun. Gençler köprü vazifesi görüyor. Borçlu aileler gediğinde borçlarının olmadığını görünce mutlu oluyorlar. Bundan daha büyük mutluluk olmaz." dedi.

Derya Karakaya da gençlerin güzel işler yaptığını, ailelere maddi ve manevi yönden destek sunduğunu belirterek, onlara teşekkür etti.

Ekmek fırını işleten İlhami Karakoç, gençlerin fırına gelerek vatandaşların deftere yazılan borçlarını kapattığını aktardı.

Karakoç, "Bu ilk defa olmuyor. Gençler birkaç kez daha fırınımıza gelmişlerdi. Borcu olup, fırına gelenler borçlarının kapatıldığını duyunca çok mutlu oluyor. Allah gençlerimizden, hayırseverlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk