Biri yumrukladı diğeri kayda çekti
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Biri yumrukladı diğeri kayda çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da internetten tanıştığı kız arkadaşına görüşme teklifinde bulunduğunu iddia ettiği şahısla buluşan kişi, onu yere yatırarak yumrukladı.

Avcılar'da internetten tanıştığı kız arkadaşına görüşme teklifinde bulunduğunu iddia ettiği şahısla buluşan kişi, onu yere yatırarak yumrukladı. Şahsın arkadaşı darp anını kayda alırken, başka bir vatandaş da tüm yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay dün öğleden sonra Avcılar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, internetteki arkadaşlık sitesi üzerinde bir kızla tanışan E.G., onunla buluşmak istedi. Kız ise sevgilisi M.F.Ö'ye olanları anlattı. Bir arkadaşını da yanına alan M.F.Ö, buluşmak için kız arkadaşının telefonundan E.G.'ye mesaj attı. Avcılar sahilde buluşan şahıslar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.

Biri dövdü biri kameraya çekti

Kavgada kızın sevgilisi M.F.Ö, E.G'yi yere yatırarak yumrukla darp etmeye başladı. Bu sırada M.F.Ö.'nün yanında bulanan arkadaşı da darp anını kameraya çekti. Şahsın darp edilerek kameraya çekildiği anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri M.F.Ö'yü gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan M.F.Ö'nün, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

-İHA-

Biri yumrukladı diğeri kayda çekti
Biri yumrukladı diğeri kayda çekti
Biri yumrukladı diğeri kayda çekti
Biri yumrukladı diğeri kayda çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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