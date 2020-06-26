Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi

- Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan 2 terörist, sağlık kontrolünden geçirildi.

26.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:14

- Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan 2 terörist, sağlık kontrolünden geçirildi. Teröristler daha sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlenmişti. Örgütün hücre yapılanmasına dönük operasyonda, Ö.Y. ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen S.G.'nin yakalanmıştı.Dün akşam saatlerinde Kadıköy'de bir hücre evine yapılan baskında yakalanan Ö.Y.'nin, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan teröristler listesi'nde "turuncu" kategoride yer aldığı öğrenilmişti. Emniyette işlemleri biten 2 terörist bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçildi. Sağlık kontrolünden geçilen teröristler adliyeye sevk edildi.

Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Seda Sayan Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:15:59. #1.14#
title