Biri sağlık ocağında diğeri hastanede doğan ikizlerin annesinden sağlık çalışanlarına teşekkür

İzmir'de kuvvetli yağış ve selin yaşandığı 2 Şubat'ta, hamilelik takibinin yapıldığı hastaneye gidemediği için bebeklerinden birini özel toplum sağlığı merkezinde, diğerini başka bir hastanede dünyaya getiren anne, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İzmir'de kuvvetli yağış ve selin yaşandığı 2 Şubat'ta, hamilelik takibinin yapıldığı hastaneye gidemediği için bebeklerinden birini özel toplum sağlığı merkezinde, diğerini başka bir hastanede dünyaya getiren anne, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Menderes ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki, bir çocuk annesi Gamze Karagül'ün, ikizlerine 7,5 aylık hamileyken 2 Şubat'ta doğum sancıları başladı.

Eşini, otomobiliyle hamileliğin takibinin yapıldığı özel hastaneye götürmek üzere yola çıkan Cüneyit Karagül, aşırı yağış nedeniyle direksiyonu Menderes Toplum Sağlığı Merkezine kırdı.

İkizlerin ilki, Toplum Sağlığı Merkezindeki muayene odasında, ebe Sevtap Bıçaksız ve anestezi teknisyeni Zafer Özkayaş'ın müdahalesiyle dünyaya geldi.

Kanama riski olması dolayısıyla anne, çağrılan ambulans ile Torbalı ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi. Anne, ikinci bebeğini de orada kucağına aldı.

Ebe ve anestezi teknisyeninden ziyaret

Ebe Sevtap Bıçaksız ile anestezi teknisyeni Zafer Özkayaş, Karagül ailesini evlerinde ziyaret etti.

Anne Gamze Karagül, AA muhabirine, zor koşullarda dünyaya gelen bebekleri için Bıçaksız ve Özkayaş'a teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

Karagül, "İkizlerimize Emir ve Efe ismini verdik. Onları her kucağıma aldığımda sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleler aklıma geliyor. Bugün beni ve bebeklerimi ziyaret etmeye geldiler. Onlara teşekkür etme şansı buldum." diye konuştu.

Baba Cüneyit Karagül ise o gün hava şartları nedeniyle çok korktuğunu belirterek, "Sağlık çalışanları, bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için çok mücadele etti. Biz onlar sayesinde bebeklerimizi rahat bir şekilde kucağımıza alıyoruz. İyi ki kahraman sağlık çalışanlarımız var. Onlara çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

"Bir daha dünyaya gelsem yine sağlık çalışanı olurdum"

Anestezi teknikeri Özkayaş ise Torbalı Devlet Hastanesinde görev yaptığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında devam eden aşılama çalışmaları için Menderes'te geçici olarak görevlendirildiğini aktardı.

Annenin durumunu görünce bir dakika bile düşünmeden doğuma katıldığını anlatan Özkayaş, şunları kaydetti:

"Normalde bu doğumun ameliyathane ortamında gerçekleştirilmesi gerekiyordu ama sel nedeniyle anne hastaneye götürülemedi. Biz de doğuma Menderes Toplum Sağlığı Merkezinde başlamaya karar verdik. 'Anne ve bebeklere bir şey olursa' diye korktum. Doğumun bu ortamda yapılması riskliydi. İlk bebeğin doğumu sorunlu oldu. Ortam soğuktu, solunumu sıkıntılıydı. Hemen elektrikli soba ve aspiratör istedik. Bebeği hemen aspire ettik. Çocuk toparladı, sonra hemen anneye müdahale ettik. İlaçlarını yapmak için damar yolu açtık. Anne ilk doğumdan sonra biraz da olsa rahatladı. Daha sonra onu ambulansa teslim ettik."

Bebeklerin ve annenin durumunun iyi olmasının kendilerini de çok sevindirdiğini vurgulayan Özkayaş, "İyi ki sağlık çalışanı oldum diyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine sağlık çalışanı olurdum." dedi.

"Bebekleri kucağıma alınca çok mutlu oldum"

Ebe Bıçaksız ise anneyi muayene odasına almak durumunda kaldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Annenin bilincini hep açık tuttuk. Ona sorular sorduk. Arkadaşımla birlikte bebeklerin doğumunu sağlıklı şekilde gerçekleştirmek için mücadele ettik. İlk bebek bizim elimize doğdu. O anları hala unutamıyorum. Bugün ikizlerimizi ziyaret ettik, onları kucağıma alınca çok mutlu oldum. Küçücük bir el tutuyoruz, o da bizi tutuyor, birbirimize bağlandık. Benim yerine hangi sağlık çalışanı olsa bu mücadeleyi yapardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı