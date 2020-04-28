Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri böyle çaldı
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Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri böyle çaldı

Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri böyle çaldı Hırsızların '200 lira' oyunu Temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı Kırıkkale'de 3 kadının bir temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri böyle çaldı
28.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:04

Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri böyle çaldı

Hırsızların '200 lira' oyunu

Temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 kadının bir temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların işletme sahibini oyalamak için 200 lira bozdurmak istemesi 'pes' dedirtti.

Olay, merkez Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında gündüz saatlerinde meydana geldi. Halil İbrahim Soyalp'a ait temizlik ürünleri satan bir işletmeye, 3 kadın girdi.

Şüphelilerden birisi dükkan sahibini oyalamak için faraş alarak 200 lira uzattı. Bozuk parası olmadığını söyleyen dükkan sahibi, ilk olarak paranın sahte olmasından şüphelendi. Bu esnada diğer iki kadın da, raflardan ürünlere bakmaya başladı. Dükkan sahibinin sorularla meşgul edildiği esnada diğer kadınlardan biri bazı malzemeleri alarak kıyafetinin altına gizlerken diğeri de görüş açısını engelledi. Ürünleri almaya devam eden hırsızlar, bir anlık panikle bazı malzemeleri yere düşürdü. Konuşmayı bırakan dükkan sahibi de ürünleri rafa koymak isterken, kadınlara tepki gösterdi.

Şüphe üzerine kameraları inceledi

Tanınmamak için çarşaf giydikleri düşünülen 3 kişi bu sırada faraşı da bırakıp dükkandan ayrıldı. Kadınların hareketlerinden şüphelenen dükkan sahibi, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Soyalp, 3 kadının hırsızlık girişiminde bulunduğunu anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Şahıslardan başkalarının canının yanmaması için şikayetçi olan Soyalp, gelen şahısların bu ürünleri kendinden istese seve seve vereceğini bildirdi.

"İsteselerdi ben bunu bedava verirdim"

Şahısların kısa sürede telaşa kapıldığını belirten işletme sahibi Halil İbrahim Soyalp, "Komik bir durum aslında, utanılacak bir durum. Yazık denilecek bir durum. Şimdi 3 tane kadın geldi benden faraş istediler. Daha sonra 200 lira para çıkardılar. Ben o 200 lirayı bozuk değil diye şüphelendim önce. Sonra da diğer kadınlar yan tarafa geçtiler. Biri de benim görüş açımı kapatıyor. O arada deterjanın birini alıp koymuşlar. Diğer taraftan da ıslak mendile yöneliyor. O arada da bir şey düşüyor. Ondan sonra telaşa kapılıyorlar. İsteselerdi ben bunu bedava verirdim. Gerçekten biz birçok ihtiyaç sahibine gereken bütün güzellikleri yapıyoruz. İsteseydi biz bunu verirdik. Hırsızlık iyi bir şey değil. Emniyet güçlerini aradım şikayette de bulundum. Niye bulundum? Benim giden ürünüm için değil, bir başkasının canını yakmasınlar. Benim de canım yanmadı hiç de umurumda da değil. Fitremiz sadakamız olur. Ama yakalanmazsa bu artacak" dedi.

Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri böyle çaldı

Kaynak: İHA

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