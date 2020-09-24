Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı
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Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı

24.09.2020 08:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:58
Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı

Bursa'da güpegündüz park halindeki motor çalındı.

Bursa'da güpegündüz park halindeki motor çalındı. Hırsızlardan biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçen hafta merkez Gençosman semtinde meydana geldi. Motosikletini yol kenarına park edip işlemlerini halletmek için postaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden adam polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde ise, vatandaşların yoğun olduğu bölgede bir kişi kaldırımda nöbet tutarken, başka bir kişi yol kenarında park halinde bulunan motoru sürükleyerek götürmeye başladı. Nöbet tutan şahıs, daha sonra koşarak arkadaşına yardıma gitti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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