Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi

Adana'da arkadaşının uçurtmasını almak isterken akıma kapılarak hayatını kaybeden kız çocuğunun acılı annesi, bir evin dış duvarını boyarken akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin geride bıraktığı biri 3 aylık 3 çocuğunu ve eşini ziyaret ederek acısını paylaşıp gıda yardımında bulundu.

Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi
01.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:39

Adana'da arkadaşının uçurtmasını almak isterken akıma kapılarak hayatını kaybeden kız çocuğunun acılı annesi, bir evin dış duvarını boyarken akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin geride bıraktığı biri 3 aylık 3 çocuğunu ve eşini ziyaret ederek acısını paylaşıp gıda yardımında bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa ve Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi'nde yaklaşık 52 gün arayla akıma kapılarak bir kız çocuğu ile bir işçi hayatını kaybetti. İlk olayda 30 Nisan günü 11 yaşındaki Dilara Ünal evlerinin damına çıkarak elektrik tellerine takılan arkadaşının uçurtmasını demir çubukla almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Ünal, 12. yaşına da hastanede girdi. Hastanede şarkı söyleyip ölümden bahseden Ünal, 12 gün sonra hayatını kaybetti. Kız çocuğu Kabasakal Mezarlığında ailesi tarafından toprağa verildi.

Bu olaydan 22 gün sonra 21 Haziran günü ise Babalar Günü'nde boya işçisi Serkan Kocabaş (22) Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi'nde pazar günü 100 lira kazanıp 3 çocuğuna ekmek götürebilmek için bir katlı evin dış duvarını boyarken yüksek gerilim hattına fırçanın metal sapının temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kocabaş'tan geriye en küçüğü 3 aylık en büyüğü 4 yaşında 3 yetim çocuk ve eşi Dilara Kocabaş kaldı.

Ailenin maddi durumunun kötü olduğunu öğrenen ve aynı acıyı kendisi de yaşayan Dilara Ünal'ın annesi Zahide Ünal aileyi ziyaret edip gıda yardımında bulundu. Ailenin acısını da paylaşıp Dilara Kocabaş ile sohbet eden Ünal, bu ölümlerin son bulmasını diledi.

"Böyle giderse daha çok can yanacak"

Kocabaş, "Zahide Hanım'a çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun yardım yaptığı için. Allah ona da, bana da sabır versin çok zor bir durum kolay değil. İkimizin acısı da aynı. Onun kızı akıma kapıldı benim eşim akıma kapılarak öldü. Bu acının tarifi yok" dedi.

Kocabaş, çok zor durumda olduklarını belirterek, "Çocuklarımla tek başıma kaldım hiç kimse gelip ilgilenmedi. Ne yapacağımı bende bilmiyorum hiçbir şeyim yok kayınbabamın bir odasında oturuyorum. Yardım için bir defa geldiler ve ilgileneceğiz dediler ama ses çıkmadı. Ben bundan kim sorumluysa ondan davacıyım. Elektrik tellerinin yer altından gitmesini istiyorum. Eşimin elektrik akımına kapıldığı yerde, teller evin çok yakınından geçmiş. Çok kısa sürede iki can gitti, bu şekilde devam ederse daha çok canlar gidecek. Bu şekilde giderse kimisi yetim, bir başkası kardeşsiz, diğer bir kişi de evlatsız kalacak. Bunlar için bir şeyler yapılsın" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı Haber
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kerim Mete Cemal Çalık İsmail Üzmez Kutluhan İçöz
Şu an buradasınız: Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 09:55:18. #1.14#
title