Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
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Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı

01.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:32
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kişi kardan yaptığı mezara girip kendisini gömdürürken, bir başka kişi ise balıklama beyaz örtünün üzerine atlayıp, kulaç atıp, yüzer gibi yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kişi kardan yaptığı mezara girip kendisini gömdürürken, bir başka kişi ise balıklama beyaz örtünün üzerine atlayıp, kulaç atıp, yüzer gibi yaptı.

Göksun ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, evinin penceresine çıkarak kara balıklama atladı. Karda kulaç atıp yüzer gibi yapan kişinin o anları komşusunun cep telefonu kamerasına yansıdı.Kent merkezinde Yunus Oğul da kendisini kardan mezara gömdürdü. Yarı çıplak halde kardan mezara giren Yunus Oğul'un oğlu, "Babamın isteği üzerine babamı kara gömüyorum. Ben böyle hayırlı evladım" dedikten sonra babasını üzerine attığı kar ile gömdü. Üzeri tamamen karla kaplanan Yunus Oğul, daha sonra kardan mezardan çıktı.


Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı
Biri kardan mezara kendisini gömdürdü, diğeri pencereden atlayıp kulaç attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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