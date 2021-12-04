Biri Iraklı diğeri Suriyeli... Çam Sakura'da hayata tutundular

Biri Suriyeli 5 aylık bir bebek, diğeri Kuzey Irak'ta yaşayan 21 yaşında genç bir hasta. İkisi de aynı kaderi paylaştı. Doğuştan kalp deliği ile akciğer damarlarının gelişmemesine bağlı iki farklı hastalığın nadiren bir arada görüldüğü iki hasta, şifaya da aynı merkezde kavuştu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 'hayata yeniden dönüş operasyonu' ile çok yüksek riskli kalp ameliyatları geçiren 5 aylık Ammar ile 21 yaşındaki Niwar, sağlığına kavuşarak tabrcu edildi.

Acil servise getirildiğinde ölmek üzereyken kurtarılan Suriyeli Ammar Alfaraj Almohamad ile tedavi için başvurduğu ülkelerde çok riskli olduğu için ameliyat edilemeyen ve hastalıkları yüzünden yirmili yaşlarında yatağa bağımlı hale gelen Kuzey Iraklı Niwar Mohammed Saeed Fatah, dünyanın sayılı merkezlerinde yapılabilen zor bir operasyonla, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata tutundu. Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi'nden Prof. Dr. Alican Hatemi ve Doç. Dr. Erkut Öztürk, Ammar bebek ve Niwar'ın kalbindeki deliği kapattı, doğuştan olmayan akciğer damarlarını yeniden yaptı ve kalbe bağladı. Operasyonların ardından aynı koridordaki farklı odalarda tedavileri tamamlanan iki kader arkadaşı, iyileşerek evlerine taburcu edildi.

ACİLE GELDİĞİNDE ÖLMEK ÜZEREYDİ

"İKİSİ DE MUCİZEVİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

AKCİĞER DAMARLARI YENİDEN YARATILDI

PEKÇOK MERKEZE BAŞVURDU AMA RİSKLİ DİYE KABUL EDİLMEDİ