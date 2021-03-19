Biri hastanede, diğeri evinde
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Biri hastanede, diğeri evinde

19.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:21
Biri hastanede, diğeri evinde

Hastanede tedavi gören şarkıcı Gülçin Ergül, son 2 gündür sürekli uyuduğunu, durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi.

Hastanede tedavi gören şarkıcı Gülçin Ergül, son 2 gündür sürekli uyuduğunu, durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi. Tedavisi evinde yapılan Yağmur Tanrısevsin ise şöyle dedi: "Apartman komşularımdan bazılarında COVID-19 vardı. Geçen çarşamba baş ağrısı ve ateş ile kendini gösterince test yaptırdım. Sonucun pozitif olduğunu öğrendim. 1 saat içinde ilaçlarım eve geldi. Bugün (dün) 7'nci günüm ve tedavime devam ediyorum. Orta şiddette atlatıyorum sanırım. İyi beslenerek dinleniyorum. Çok dikkat etmeme rağmen virüse yakalandım. Sağlık en önemli nimet, bir kere daha anladım."

Kaynak: Hürriyet

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