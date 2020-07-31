Biri hamile 4 kişiyi öldüren zanlının ifadesi hayrete düşürdü
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Biri hamile 4 kişiyi öldüren zanlının ifadesi hayrete düşürdü

Sivas'ta kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı.

Biri hamile 4 kişiyi öldüren zanlının ifadesi hayrete düşürdü
31.07.2020 03:43 | Son Güncelleme: 31.07.2020 05:21

Sivas'ta kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Yüceyurt mahallesinde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun D. isimli şahıs, kendisiyle evlenmekten vazgeçen G.G.'nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalandı. Dursun G. İlk ifadesinde G.G. isimli kadınla aralarında sözlendiklerini ve kadının evlilikten vazgeçmesinin üzerine görüşmek için Kandur ailesinin yaşadığı eve gittiğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı, görüşme esnasında öldürdüğü şahısların bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin ise yanında bulunan tabancayla Kandur ailesine 10 el ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği silahla yakalanan Dursun G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan katil zanlısı Dursun D.'nin eşinin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayda zanlı, G.G. isimli kadının annesi Döndü Kandur'u, babası Turgut Kandur'u, kardeşi Serkan Kandur'u ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur'u ölmüştü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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