"Biri gri listede 5 terörist daha teslim oldu"

06.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:15

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu."

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi."

(İHA)

Kaynak: İHA