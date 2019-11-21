"Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu"
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"Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda terör örgütünden kaçan biri 'gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

21.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:10

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda terör örgütünden kaçan biri 'gri" kategoride olmak üzere 4 'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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