Biri Gözetledi, İkisi Açmaya Çalıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerini soymak isteyen 3 hırsızdan biri gözcülük yaparken, diğer ikisi kilitleri açmaya çalıştı.



Olay, gece saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. Gece geç saatlerde Cudi Paşa Caddesi'nde Aydın Şüküroğlu'na ait marketi soymak isteyen üç kişi, kayıtta olan güvenlik kamerasının açısına girdi. Şahıslardan biri yolun karşısına geçerek gözetleme yaparken, diğer iki kişi ise marketin kepenk kilitlerini açmaya çalıştı.



Yüzlerinde maske olduğu görülen hırsızlık şüphelileri iş yerini açmak için uğraşırken, güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti. Caddeden geçen bir otomobili fark eden hırsızlar, hızla iş yerinin önünden uzaklaştı. Ara sokakta bir süre bekleyen şahıslar, caddenin boş olduğuna emin olduktan sonra tekrar geri dönerek iş yerinin kepenklerini açmaya çalıştı.



Bir ara yer değiştirdikleri görülen hırsızlar daha sonra kilitleri kırmak için çevrede malzeme aradı. Yaşlarının 15 ila 18 arasında olduğunu düşünülen hırsızlar, sesleri duyan iş yerinin üst kat komşusunun bağırmasıyla olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin iş yerinin kepenklerini kontrol ettikleri görülürken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA