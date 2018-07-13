Biri gözcülük yaptı, diğeri tırmanıp monitör, kamera ve mikroskop çaldı...O anlar kamerada

Hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Okula giren hırsızlar güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan bir ilköğretim okuluna giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Polisler hırsızları yakaladı.

Olay, Şahinbey İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir ilköğretim okulunda gerçekleşti. İki şüpheli hırsızlık için okula geldi. pencereden tırmanan bir hırsız okulda bulunan monitöru çalarak aşağıda bekleyen ve etrafı gözetleyen diğer arkadaşına atarak olay yerinden uzaklaştı. Olay ile ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olay yeri güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmalar neticesinde,Olayı birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan İ.S ve M.S isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Okuldan çalınan 6 adet monitör, 10 adet kamera, 1 adet mikroskopu satın aldığı tespit edilen M.T isimli şüpheli şahıs ise çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler ise okul yetkilisine teslim edildi.