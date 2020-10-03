Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı
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Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

03.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:53
Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesi 75. Yıl Mahallesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin hırsızlık için bir eve girdiği diğerinin ise o esnada etrafı gözetlediği görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit ederek, gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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