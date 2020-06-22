Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada
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Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

- Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada Sivas'ta biri çocuk iki kişinin yaralandığı trafik kazası bir işi yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta biri çocuk iki kişinin yaralandığı trafik kazası bir işi yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Edinilin bilgilere göre kaza saat 15.

22.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:27

- Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Sivas'ta biri çocuk iki kişinin yaralandığı trafik kazası bir işi yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta biri çocuk iki kişinin yaralandığı trafik kazası bir işi yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilin bilgilere göre kaza saat 15.40 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu yan yolunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkış yapan F.K yönetimindeki 06 DJ 8206 plakalı resmi araç ile yan yoldan Sivas istikametine giden A.Ş yönetimindeki 06 BPM 798 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk iki kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: İHA

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